Tenta di uccidere la ex, poi si toglie la vita

Un uomo di 56 anni, Michele Beato, ha tentato di uccidere la ex moglie, poi si è tolto la vita nel garage della propria abitazione. L'allarme è stato lanciato a Torre di Mosto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto. L'aggressore avrebbe colpito la donna con un oggetto tagliente mentre lei era a bordo della sua automobile, in un piccolo parcheggio adiacente a viale Roma, all'esterno del negozio di barbiere nel quale lavorava come addetta alle pulizie. Per aggredirla avrebbe rotto il finestrino dall'esterno. Dopodiché l'uomo, probabilmente convinto di averla uccisa, si sarebbe diretto verso casa, poco distante, e avrebbe usato una balestra per suicidarsi.

La donna, R.S., di 51 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale. Le sue condizioni sono in corso di valutazione, ma sembra che non sia in pericolo di vita. A effettuare le indagini sono i carabinieri di Portogruaro, arrivati sul posto per ricostruire nei dettagli la vicenda. Hanno delimitato l'area con il nastro rosso-bianco e raccolto tutti gli elementi utili.

Beato, originario di Bari, abitava a Torre di Mosto da diversi anni e di lavoro faceva la guardia giurata. Anche la donna è di origini pugliesi. I due si sarebbero separati alcuni mesi fa e ora lei abita a San Stino di Livenza. La coppia ha due figli, entrambi maggiorenni.

L'episodio, quindi, si configura come un tentato femminicidio. L'uomo già in passato avrebbe mostrato atteggiamenti violenti e quello messo in atto oggi sembrerebbe un vero e proprio agguato. Probabilmente conosceva i movimenti e gli orari di lavoro della donna e l'ha aspettata, pronto ad aggredirla violentemente con l'intenzione di ucciderla.