Super green pass già in zona bianca. Stretta per i no vax: no a bar, palestre, ristoranti

Il super green pass, valido solo per vaccinati contro il Covid o guariti, sarà adottato già dalla zona bianca per accedere alle attività ricreative. Questo l'orientamento della maggioranza di governo al termine della cabina di regia con le forze politiche. Lo riporta Today.

Sì al super green pass

Se tutte le novità discusse questa mattina a palazzo Chigi troveranno spazio nel nuovo decreto, si profila una forte stretta per i non vaccinati: in pratica da lunedì 29 novembre, o al più tardi dal 6 dicembre, il semplice tampone sarà valido solo per andare al lavoro, per i servizi essenziali (supermercati, farmacie e uffici pubblici) o per gli spostamenti a lunga percorrenza. Per tutte le altre attività sociali occorrerà il super green pass, anche in zona bianca.

Oggi pomeriggio il testo del nuovo decreto sarà approvato dal consiglio dei ministri convocato alle 15.30 dopo la riunione con le Regioni. Si attende ancora qualche limatura al testo. Da quanto si apprende, la Lega si sarebbe opposta alle novità e il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti avrebbe manifestato la sua riserva politica, non partecipando alla riunione a palazzo Chigi.

Le principali novità che dovranno essere confermate:

i nuovi divieti in vigore dal 29 novembre o al più tardi dal 6 dicembre

la validità del green pass scende da 12 a 9 mesi

esteso l'obbligo vaccinale, non solo sanitari ma anche a comparto sicurezza, difesa e istruzione

verranno introdotti limiti alla validità del green pass con i tamponi

entra in vigore il "super green pass" solo per vaccinati e guariti

per palestre, bar, ristoranti, cinema, teatri e stadi ci saranno limiti per i no vax: in sostanza ai non vaccinati sarà interdetto l'accesso a tutte le attività per le quali è oggi chiesto l'accesso con il green pass, dai ristoranti al chiuso fino alle palestre

viene introdotto il green pass anche per accedere agli alberghi

cambiano le regole per la zona gialla e arancione: niente più chiusure delle attività ma accessi consentiti solo con il super green pass

in zona rossa resta invece il lockdown per tutti (ma su questo è possibile una modifica del testo).

Mascherine per tutti all'aperto in zona gialla

Non dovrebbero cambiare le regole per le mascherine: in zona bianca resteranno obbligatorie solo al chiuso. L'obbligo di mascherina all'aperto scatterà invece in zona gialla - come ora - e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid.

Confesercenti: «Super green pass anche a lavoro»

«Condividiamo l’idea del Governo, con queste restrizioni si darà un’altra spinta verso le vaccinazioni. Se c’è una strada per uscire dall’emergenza del coronavirus è quella delle vaccinazioni e il super green pass va in questa direzione. - dichiara Maurizio Franceschi, direttore Confesercenti di Venezia - I nostri settori hanno pagato un prezzo già troppo alto, non possiamo permetterci altre chiusure in questo momento di ripresa su cui comunque pesano l’inflazione e la nuova crescita dei contagi. Dobbiamo attendere le direttive nazionali, ma abbiamo il Natale vicino, un periodo molto importante per i consumi e non possiamo correre il rischio che sia compromesso, tornando alle chiusure che abbiamo vissuto l’anno scorso. Ben venga dunque, fin da subito anche in zona bianca».

Confesercenti ritiene che il super green pass, oltre che per poter accedere ai luoghi di vita pubblica, come bar, ristoranti, cinema, teatri, alberghi e stadi, debba essere esteso a tutto il mondo del lavoro. «Abbiamo già sperimentato che il green pass ottenuto con il tampone ha creato soprattutto alle piccole imprese problemi nel reperire, con continuità, il personale», conclude Franceschi.