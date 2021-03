Un super hub per le vaccinazioni al Pala Expo di Marghera

L'obiettivo è quello di snellire la rete, passando da 18 a 6 hub principali per le vaccinazioni, attorno ai quali ruoteranno anche dei centri satellite per la somministrazione del siero. Bisognerà incrociare le dita sul fronte della puntualità nelle forniture, sta di fatto che l'Ulss 3 punta con forza a rendere più razionale e meno dispersiva l'intera campagna vaccinale, per raggiungere le 4mila somministrazioni al giorno nel territorio di competenza, così come richiesto da Azienda Zero, e perché no riuscire ad andare oltre, avvicinandosi alle 5/6mila inoculazioni.

Super hub al Pala Expo

Il primo passo per riuscire nell'intento, sempre a fronte di forniture adeguate e puntuali, sarà l'istituzione di un super hub a Marghera, al Pala Expo Venice. Il direttore dell'Ulss 3 Edgardo Contato non si è sbilanciato troppo oggi, nel corso della presentazione della nuova sede vaccinale di Piazzale Roma nei locali della Banca di Sondrio, ma ha di fatto confermato che l'ideale, a pieno regime, sarebbe quello di arrivare fino a 2mila inoculazioni al giorno solo nella super sede di via Ferraris.

Al Pala Expo, facilmente raggiungibile e con spazi adeguati, saranno accostati gli hub "figli", cinque in tutto, sparsi nel territorio, che dovrebbero garantire fino a 500 vaccinazioni al giorno. Saranno collocati a Dolo e Mirano per Riviera del Brenta e Miranese, Chioggia presso un'area portuale messa a disposizione dall'amministrazione comunale, per Venezia in Marittima, dove sono già stati attivati gli ambulatori per la vaccinazione delle forze dell'ordine, e infine a piazzale Roma. In particolare la soluzione del Tronchetto sarà utilizzata da lunedì prossimo, tutti i pomeriggi, e da mercoledì anche la mattina.

«Riteniamo - ha spiegato Contato - sia necessario puntare su dei punti che possano erogare tra le 400 e 500 dosi al giorno, che siano facili da raggiungere e possano garantire un comfort discreto. Ci stiamo posizionando per avere 6 sedi strutturate». Resta il fatto che tutti gli hub saranno sorretti da una sotto-rete satellite di punti vaccinali, utili come interfaccia locale, e allo stesso tempo rimarranno operative per le vaccinazioni anche le strutture ospedaliere, come quelle di Venezia, Dolo e Mirano.