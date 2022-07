Supera la colonna di auto e passa col rosso, era alla guida con la patente scaduta

Intervento provvidenziale verso le 18.30 di ieri sera, venerdì 15 luglio, in via Terraglio di Preganziol da parte di una "gazzella" del radiomobile dei carabinieri di Treviso. I militari hanno notato un'autovettura Smart con a bordo due persone che dopo aver superato una lunga fila di auto ferme all'incrocio tra via Terraglio e via Franchetti del comune alle porte di Treviso, invadendo pericolosamente la corsia opposta, aveva superato l'intersezione semaforica col rosso proseguendo nella sua marcia ad alta velocità.

Dopo un breve inseguimento la Smart è stata fermata e il conducente identificato dai militari dell'Arma in un 42enne originario del veneziano dimorante nella zona. L'uomo, alla guida con la patente scaduta, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sull'eventuale assunzione di sostanze ed è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria. Per le infrazioni commesse, all'automobilista sono state inoltre comminate sanzioni per oltre 700 euro, un anno di sospensione della patente di guida con decurtazione di 16 punti e, infine, il fermo amministrativo del veicolo.