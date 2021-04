Superbonus ristrutturazioni al 110%, si va verso il rinnovo

Il Recovery plan dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri domani ma già oggi il premier Mario Draghi ha riunito i ministri coinvolti nel progetto e i capi delegazione dei partiti per illustrare le novità del piano proposto dal governo per traghettare l'Italia fuori dalla crisi innescata dalla pandemia. Seguendo le indicazioni che arrivano dalle direttive europee per l'uso dei fondi molti dei finanziamenti Ue saranno utilizzati nell'ottica di una rivoluzione green. Lo riporta oggi Today.

Proroga del Superbonus 110%

Uno degli impegni della maggioranza prevede di prorogare il superbonus del 110% per le ristrutturazioni edilizie "fino alla fine del 2023, valutando di includere tutte le tipologie di edifici". A tal fine si prevede di utilizzare i circa 18,5 miliardi di euro degli stanziamenti del Pnrr e del fondo complementare Next Generation Ue per "ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici".