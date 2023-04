Versa due caparre per il superbonus, l'azienda sparisce: rimborsato con 6 mila euro

Dopo aver versato un anticipo per dei lavori che non sono mai stati eseguiti, un uomo di Fiesso d'Artico (R.B., ingegnere di 52 anni) è riuscito, circa un anno dopo, a ottenere un risarcimento.

La sua vicenda inizia nella primavera del 2022, quando si rivolge a un general contractor chiedendo uno studio di fattibilità per ristrutturare con superbonus 110% due abitazioni singole di proprietà: una a Caltana e una a Fiesso. Attraverso un geometra, l'uomo contatta un'azienda di Vigodarzere (Padova) e trova un accordo. In realtà l’azienda, una volta ottenuti gli acconti di 2mila euro per ciascuna abitazione, si limita a un veloce sopralluogo per prendere le misure e poi sparisce.

L'ingegnere a questo punto si mette a indagare: da una visura camerale emerge che la società ha attraversato qualche traversia e che l'amministratore è, quasi sicuramente, un prestanome. C'è di mezzo anche un artigiano, incaricato di eseguire sopralluoghi e rilievi, che risulta essere a sua volta una vittima della ditta, perché non viene mai chiamato per i lavori.

La perseveranza di R.B. si concretizza in una call collettiva con altri clienti rimasti a mani vuote e il geometra che ha indicato l’azienda. Il gruppo si organizza per andare di persona nella sede a Vigordarzere, che effettivamente esiste ed ha un magazzino con il materiale. I responsabili della ditta confermano la volontà di onorare il contratto. Poi, però, svaniscono per altri mesi.

Il 52enne insiste: invia una Pec all’azienda per avvertirla della volontà di rivolgersi a un avvocato, la mail torna indietro e lui compie un’ulteriore indagine contattando la società Aruba, che conferma le anomalie di quella posta certificata. A questo punto entra in scena l'associazione Adico, che sta seguendo diversi casi simili. Prima invia una lettera bonaria, poi una ingiunzione di pagamento, poi la messa in mora. Infine procede con il pignoramento conto terzi. Le “minacce” legali sortiscono un primo effetto perché l’avvocato dell'azienda presenta l’offerta, che richiede anche riservatezza sulla mediazione. L’ingegnere non ci sta e, sempre tramite Adico, prosegue con il pignoramento conto terzi e con il blocco dei conti della ditta. Così, alla fine, ottiene indietro le caparre più altri 2 mila euro per interessi e spese varie.

«Abbiamo numerose pratiche aperte sul fronte del superbonus - commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - e quasi tutte riguardano caparre non restituite a fronte di interventi mai iniziati. Quando le ditte svaniscono nel nulla la battaglia si fa davvero ostica anche perché si passa al penale. In questo caso il pericolo era quello di non riuscire più a contattare l’azienda. La tenacia del socio, però, è stata fondamentale per non perdere i contatti e così, una volta coinvolta la nostra associazione, il problema si è risolto con un ottimo risultato».