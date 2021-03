SuperEnalotto, a Venezia centrato un “5” da 32 mila euro

Vincita fortunata a Venezia: nel concorso del SuperEnalotto di giovedì 25 marzo è stato centrato un “5” del valore di 32.667,36 euro. La giocata risultata poi vincente è stata registrata in una tabaccheria a San Canzian, nel sestiere di Cannaregio. Lo comunica Agipronews. Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando quota 127,6 milioni di euro, che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il “6” manca dall'agosto 2017 quando furono vinti 78 milioni a Caorle.