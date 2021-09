Vincita fortunata del SuperEnalotto: nel concorso del 23 settembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da oltre 25 mila euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Vivaldi 15 a Noale, in provincia di Venezia. Il jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 85,8 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso.