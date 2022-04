SuperJet, le banche bloccano i conti: saltano gli stipendi di aprile

La situazione di SuperJet a Tessera preoccupa. Un fatto che il ministero dello Sviluppo economico ha condiviso con i sindacati e la politica, poiché l'azienda, che allestisce gli interni dei velivoli russi da commercializzare in Europa, è paralizzata dalle sanzioni della guerra e versa sull'orlo del baratro. «Per aiutarla qualcosa si proverà a fare - ha detto ieri, in commissione alla Camera, il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Picheto Fratin, spiegando - Dal 9 marzo sono stati attivati appositi incontri, da parte della task force istituita al ministero, con le associazioni dei settori industriali e produttivi maggiormente colpiti dall'emergenza. Inoltre, attualmente, sono allo studio al governo misure di sostegno per le imprese più danneggiate dal conflitto bellico, che saranno valutate nel quadro della compatibilità dell'Unione europea», riporta l'agenzia Dire.

Le nuove misure di sostegno, economiche e normative, si aggiungerebbero a quanto fatto per le imprese colpite prima dalla pandemia da Covid-19 ed ora dal conflitto bellico, secondo il viceministro. In commissione il deputato dem Nicola Pellicani, che assieme al collega Gianluca Benamati aveva chiesto al governo di attivare Leonardo (socio al 10% di Superjet) per aiutare l'azienda di Tessera, ha evidenziato «l'urgente necessità di intervenire con decisione adottando misure che favoriscano la continuità delle attività delle aziende interessate e tutelino i livelli occupazionali». E dunque, per Pellicani, le misure preannunciate dal viceministro, «devono essere adottate già nei prossimi provvedimenti. Vigileremo per assicurarci che ciò avvenga». Che Leonardo «faccia chiarezza sulla volontà di investimento nel polo aeronautico di Tessera» lo ha chiesto con un’interrogazione parlamentare il capogruppo di LeU-Articolo Uno, Federico Fornaro. «Il blocco dei conti correnti dell’azienda, la scorsa settimana, pregiudica gli stipendi del mese di aprile, e si aggiunge alla crisi derivata dall’aggressione russa all’Ucraina che ha bloccato i flussi economici dell’azionista di maggioranza, Sukhoi. Quella delle banche è una scelta grave. Ma ancor più grave sarebbe che lo Stato italiano, che pure è presente in SuperJet attraverso il 10% di Leonardo, rinunciasse a garantire la continuità dei salari e la stabilità occupazionale», dice Fornaro.

«Alle difficoltà legate alla riduzione del trasporto aereo durante la pandemia, si è aggiunta la crisi dovuta allo scoppio della guerra che ha bloccato i flussi economici dalla partecipata a maggioranza russa, Sukhoi, nel sito di Venezia - commenta Claudio Gonzato, coordinatore nazionale aerospazio per la Fiom-Cgil - Alla fine della scorsa settimana le banche Intesa e Credito Cooperativo della Marca, hanno bloccato senza alcun preavviso i conti dell’azienda in Italia a scopo cautelativo. Il risultato del blocco sarà impedire il pagamento degli stipendi alle lavoratrici e ai lavoratori di Tessera già nel mese di aprile. Le atrocità della guerra in atto si ripercuotono sulle lavoratrici e i lavoratori anche non direttamente coinvolti. La scelta inspiegabile da parte delle banche, senza nessun confronto preventivo con le parti sociali, è un atto grave che mette a repentaglio l’occupazione. Nelle prossime ore attiveremo ogni canale possibile con le istituzioni e con le parti coinvolte per rimuovere una misura inutile che è solo contro i lavoratori».