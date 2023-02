Cade e batte la testa mentre lavora: magazziniere muore all'ospedale. Indaga lo Spisal

Caduto a terra mentre manovrava della merce al reparto fresco del magazzino del supermercato In's a Dese, il 3 febbraio scorso, l'operaio trentenne Marian Nicolae Holban, originario di Vaslui in Romania, è morto qualche giorno dopo all'ospedale di Mestre. In base alle testimonianze l'uomo, che stava lavorando in piedi e con attrezzatura per la movimentazione a trazione manuale, si è accasciato all'improvviso e non è tornato cosciente. Tra i primi a soccorrerlo i colleghi che hanno dato l'allarme, poi il Suem 118 che dopo le manovre dei sanitari lo ha trasferito in ambulanza all'Angelo.

Qui, a causa del peggiorare in pochi giorni del suo stato di salute l'uomo è deceduto. Sul fatto, avvenuto in luogo di lavoro, è intervenuto il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spisal) dell'Ulss 3, mentre la Procura ha aperto un'inchiesta perché in questo momento, sebbene sia chiara la causa della morte, per trauma cranico, non lo sono ancora le motivazioni che hanno generato la caduta a terra del lavoratore. C'è da chiarire insomma se il colpo al capo, che è stato fatale, sia avvenuto per un incidente sul lavoro, oppure per un malore o se possa esserci stato un intervento da parte di altre persone. Per ora tutte le ipotesi restano aperte.

Compresa quella di alcuni testimoni che hanno parlato di una possibile crisi epilettica che avrebbe colto il magazziniere in fase di svolgimento delle sue mansioni. «Siamo in attesa di capire le ragioni di questo incidente», commenta Chiara Testini del sindacato Filcams Cgil di Venezia. Gli operatori addetti al magazzino del supermercato In's in località Dese sono circa una novantina e da poco grazie agli accordi raggiunti fra le rappresentanze del lavoro e la società, la dittà ha assunto direttamente, senza più passare attraverso agenzie interinali, diverse decine di operatori. Tra loro c'era anche appunto il trentenne Marian Nicolae Holban, che risulterebbe contrattualizzato dall'In's dal 16 gennaio.