Surf a motore, sfrecciano tra barche e vaporetti in canal Grande

«Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città…chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai sindaci in tema di sicurezza pubblica. A chi li individua offro una cena». Il video che diventa virale, i due con una tavola da surf elettrica in laguna e il sindaco Luigi Brugnaro che chiede aiuto per individuarli promettendo una cena in cambio. È caccia ai giovani che in barba alla sicurezza si sono fatti il giro il canal Grande sfrecciando con le tavole in mezzo ai vaporetti e alle barche.