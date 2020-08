Cinque surfisti in salvo a Caorle dopo essere andati alla deriva

Il vento forte ha messo in difficoltà alcuni surfisti che domenica si trovavano in mare a Caorle: quattro di loro, secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, sono stati salvati subito grazie all'intervento dei mezzi della guardia costiera; il quinto, invece, un trevigiano, era dato inizialmente per disperso.

Sono state quindi attivate le operazioni di ricerca, proseguite anche con il calare dell'oscurità. Si sono mossi anche i vigili del fuoco e la guardia di finanza e alla fine il surfista è stato individuato, in tarda serata, alla Brussa di Caorle, sano e salvo. Era stato trascinato dal vento in direzione nord est.

Le persone coinvolte sono quattro padovani e un trevigiano. Nel pomeriggio erano usciti in mare per praticare kitesurf, ma le condizioni meteo sono peggiorate e improvvisamente i surfisti si sono trovati in balia del vento e delle onde, senza più riuscire a controllare le vele. A quel punto sono scattati i soccorsi.