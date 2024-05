Suv completamente avvolto dalle fiamme in autostrada: salvo il conducente

Un suv è stato completamente avvolto dalle fiamme in A4, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 18 maggio. È successo sulla Mirano-Dolo, il tratto dell'A4 gestito da Cav: la Concessionaria delle autostrade del Veneto. L'incendio non ha avuto conseguenze per l'autista né per nessun'altra persona. Il conducente ha accostato in tempo sulla piazzola di sosta, abbandonando la macchina prima del rogo che ha avvolto completamente la carrozzeria e la parte anteriore del veicolo. Lungo il tratto autostradale per prestare assistenza sono arrivati i tecnici dei soccorsi della concessionaria Cav, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Non è la prima volta che si verifica un simile episodio.