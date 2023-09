Sventato un furto al centro operativo Poste di Venezia

La collaborazione tra Poste Italiane e le Forze dell’Ordine ha consentito ancora una volta di sventare il tentativo di furto ai danni di Poste Italiane. Questa volta preso di mira non un ufficio postale ma il centro operativo di Venezia, dove avviene la lavorazione di corrispondenza e pacchi di Poste Italiane S.p.A.

Nel pomeriggio di sabato 16, intorno alle 17 circa, sono pervenute agli operatori della Situation Room di Milano e Roma, i centri di sorveglianza competenti per territorio, delle segnalazioni d’allarme provenienti dai sensori presenti sull’intero sito. Gli operatori, come da procedura, hanno subito allertato le forze dell'ordine territorialmente competenti e, visionando le immagini provenienti dalle telecamere del sito, hanno contribuito all'intervento indicando alle forze dell'ordine in tempo reale presenza e posizione dei due malviventi. Inseguiti, sono stati dunque arrestati.

Non è la prima volta che i malviventi prendono di mira proprio quel luogo: il sito, infatti, era già stato oggetto di un tentativo di furto il pomeriggio del 9 settembre, sventato anche in tal caso mediante la pronta segnalazione degli operatori.