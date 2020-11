Chiazze oleose in acqua a Caorle, probabile sversamento

Alcune macchie oleose sono state notate la scorsa notte nella darsena di Porto Santa Margherita, a Caorle. Si tratterebbe - secondo le prime verifiche - di un possibile accidentale sversamento di gasolio.

In mattinata sono intervenuti gli uomini della capitaneria di porto di Caorle, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Arpav che hanno accertato la presenza di idrocarburi in acqua. Sono state posizionate delle barriere assorbenti in modo da evitare che le chiazze si espandessero.

