Venti taniche di oli esausti sversate in laguna: caccia ai responsabili

«Un gesto gravissimo. Tolleranza zero per questi atti criminali». Con queste parole Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, ha commentato il maxi sversamento di oli esausti scoperto giovedì nelle acque della laguna di Venezia.

Ignoti hanno scaricato una ventina di taniche, secondo i primi accertamenti. Sul posto stanno operando la polizia locale e i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza l'ambiente lagunare e ripulire le acque. «Se qualcuno ha visto qualcosa lo segnali alle autorità - ha aggiunto il sindaco -. Verrà fatta subito una denuncia per danni ambientali e il Comune seguirà da vicino questa gravissima vicenda».