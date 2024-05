/ Via Antiche Mura

Tabaccaio trovato morto in casa a Jesolo, si indaga anche per omicidio

Roberto Basso, 65 anni, aveva l'attività in piazza Marina. Verso le 13 una chiamata ha avvertito la compagnia dei carabinieri di San Donà che l'uomo non rispondeva ai richiami in casa sua, in via Antiche Mura