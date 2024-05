Rilievi in casa e tabaccheria sequestrata: indagini estese per la morte di Roberto Basso

È stata messa sotto sequestro la tabaccheria di Roberto Basso in piazza Marina a Jesolo Lido. Nonostante il 64enne jesolano sia stato trovato morto a casa sua nelle campagne di via Antiche Mura, gli investigatori stanno allargando le indagini fino all'area balneare, dove da quarant'anni il 64enne mandava avanti la piccola attività. A dare l'allarme lunedì mattina il fratello più grande, Andrea. Era andato a cercarlo perché non rispondeva e dopo aver tentato invano di entrare in casa, da una piccola finestra aperta era riuscito a vedere il corpo di Roberto, andando ad avvisare la sorella Francesca. Suem e carabinieri sono arrivati dopo le 11 e con l'accertamento della morte, e la scoperta della ferita da corpo contundente alla nuca, sono iniziate le indagini della Scientifica dell'Arma.

Tutte le ipotesi aperte

Rilievi, tracce, foto. In casa e nel piccolo garage adiacente l'abitazione i militari hanno ispezionato ovunque, anche la ringhiera bianca che dal piano terra sale al primo della grande casa, dove un tempo Roberto Basso viveva con la madre fino a una decina di anni fa, single, introverso, riservato. Indagini anche nel garage dove pare tenesse degli strumenti da lavoro, mentre con il drone lunedì si è cercato sorvolando i campi l'oggetto usato per ferire alla nuca il tabaccaio. La sera prima del ritrovamento del cadavere Basso era in negozio, nonostante fosse domenica. Lo ricorda bene Alessandro Gastaldi, da dieci anni titolare del mini market di fronte a Basso. È stata una giornata particolare. Si è svolto l'Ironman 70.3 Venice-Jesolo e c'era molto traffico. «Facile abbia parcheggiato la sua vecchia Opel Zafira un po' più avanti della tabaccheria, in piazzetta - dice Alessandro - L'ho visto verso le 19, sono andato a farmi cambiare 50 euro in moneta da lui. Poi abbiamo chiuso e il giorno dopo, ragionando sulla sua morte, ho pensato che forse qualcuno l'aveva seguito e magari è salito in macchina. Non aveva nemici Roberto. Affabile, gentile, disponibile, scherzoso, Credo che con gli altri commercianti organizzeremo un degno ricordo».

Una vita per il lavoro

«Aveva la tabaccheria, l'hotel Rex in via Caboto in comproprietà con il fratello Andrea e gli appartamenti estivi di fronte alla chiesa di piazza Trento. Stava bene ma stento a credere che qualcuno avrebbe notato Roberto per rapinarlo. Viveva come un invisibile. L'aspetto di un benestante non lo aveva per niente. Mi ha cresciuto - racconta il figlio quarantenne del gelataio di piazza Marina, Alessandro Pavan - Di tutto ciò che guadagnava non spendeva nulla. Non ha mai cambiato l'auto, né ristrutturato il negozio. Non ne sentiva il bisogno, era il suo modo di vivere: tutto casa, lavoro e risparmio senza mangiarsi neanche una pizza fuori». Vicino casa della sorella Francesca e del cognato Luigi Rossi, in via Sebastiano Lega, alcuni vicini sono convinti che la tabaccheria a Roberto dava di che vivere, ma non lo arricchiva. «Se lavorava era più che altro con il lotto e di sicuro non aveva dispute con i parenti per motivi economici, perché tutte le proprietà erano state già divise quando la mamma di Roberto era ancora in vita - ricordano - È gente per bene. Lui era chiuso, non raccontava mai della sua vita privata e forse è lì che bisogna indagare».