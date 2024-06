Taglio del nastro, parte la Fiera in via Piave. «Questo è un giorno di festa»

Il taglio del nastro alle 17.45, dopo la benedizione del parroco della comunità di via Piave, don Marco Scaggiante, così è iniziata la prima serata della Fiera del quartiere Piave. «Questo è un giorno di festa», le parole dell'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga. «Abbiamo scelto l'orario sbagliato - scherza il sindaco, Luigi Brugnaro - Dieci minuti prima dell'Italia. Era giusto fare l'inaugurazione, anche per i commercianti. È la prima volta, sicuramente si potrà fare meglio, ma l'impegno è stato grande per rivitalizzare l'area anche attraverso il commercio. Su questo Sebastiano è un anno che lavora». Le mille luci su via Piave, lo zucchero filato, la musica, i giochi, le installazioni artistiche e i maxi schermi per la partita. L'atmosfera delle sere d'estate, che andrà in scena ogni fine mese fino a settembre. «Qui sì abbiamo i problemi, diciamolo chiaro - continua Brugnaro - Però ringrazio le forze dell'ordine tutte, il signor questore, c'è attenzione e interesse. Nessuno sminuisce nulla, stiamo lavorando e loro sono in prima linea giorno e notte. Adesso abbiamo anche la banda, io smetto di parlare, vi ringrazio tutti, tagliamo e andiamo a vedere la partita».

Dalle 18 a mezzanotte l'intera via Piave è diventata un'area pedonale tra lo street food, gli artisti circensi, il live music e intrattenimento per le famiglie. «Siamo contenti dell'iniziativa e attivi sulla questione - commenta il prefetto Darco Pellos, anche lui alla Fiera - Si tratta di riappropriarsi del territorio e della città. C'è impegno costante sulla sicurezza e anche i risultati, come gli ultimi arresti per droga della squadra mobile della polizia e i numerosi allontanamenti di cittadini irregolari da Mestre, da via Piave e dalla Città metropolitana».

A garantire la sicurezza gli agenti della polizia locale e le forze dell'ordine. «L'impegno si sviluppa in modo costante perché questi sono fenomeni che vanno contrastati con un progetto a lungo termine - afferma il questore Gaetano Bonaccorso - Le situazioni complesse non si risolvono con soluzioni semplici. Al di là di questo oggi c'è un dato assolutamente nuovo, il rivivere il quartiere da parte dei cittadini e dei commercianti è un fatto che aiuta molto sul piano della sicurezza». Prevenzione, controllo ma anche interventi sul piano sociale.