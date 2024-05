Il Salone nautico apre con il ministro Tajani

Il vicepresidente del consiglio e ministro degli affari esteri, Antonio Tajani, sarà presente alla cerimonia di apertura del Salone nautico in programma mercoledì 29 maggio all'Arsenale di Venezia. Parteciperanno anche il ministro delle imprese Valentino Valentini, il Capo di stato maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino, il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente Ice (Agenzia per la promozione delle imprese italiane) Matteo Zoppas.

Il Salone nautico, alla quinta edizione, quest'anno si svolge dal 29 maggio al 2 giugno. L'evento si è affermato come una delle principali fiere internazionali dedicate al comparto, con un focus particolare sulla nautica da diporto innovativa e sostenibile (propulsioni elettriche, ibride e ad idrogeno) e sul design. L'edizione 2024 ospita 270 espositori (di cui 54 stranieri) e 300 imbarcazioni, all'interno di un bacino acqueo di 55mila metri quadri, con oltre 1.100 metri lineari di pontili e 30mila metri quadri tra spazi espositivi esterni e le storiche Tese.

È anche l’occasione per parlare di sostenibilità ambientale e approfondire attività didattiche e sportive che hanno come protagonista il mare e la laguna. Grande rilievo viene dato al design e alle innovazioni, alle propulsioni green e alla cantieristica tradizionale della laguna, fiore all’occhiello della città. Il programma della manifestazione prevede anche meeting, esposizioni, prove in acqua e regate, oltre alla presenza di stand di design e artigianato e all'E-Village, dedicato alle imbarcazioni elettriche che partecipano alla E-Regatta.

A sostegno della manifestazione, l'Agenzia Ice ha stanziato un contributo per l’ospitalità di 35 operatori economici stranieri, provenienti da Spagna, Slovenia, Croazia, Regno Unito, Serbia, Polonia, Svizzera Austria, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Francia, Germania. «Nel 2023 la nautica da diporto italiana ha raggiunto risultati di eccellenza - ha spiegato Tajani -. Con 4 miliardi di euro, record assoluto per il comparto italiano, è il primo paese europeo per export ed è leader mondiale nella produzione di superyacht, con il 51,4% degli ordini a livello globale».