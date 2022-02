Tamponi falsi per imbarcarsi sui voli intercontinentali, 7 denunce al Marco Polo

Pensavano di poter partire all'aeroporto di Venezia falsificando l'esito dei test anti-Covid o anche in presenza di risultato positivo. Ma sono stati scoperti e fermati dalla Guardia di finanza impegnata anche nello scalo veneziano nelle verifiche dei green pass dei viaggiatori.

Un cittadino pakistano aveva falsificato il tampone di un'altra persona, modificando i dati anagrafici riportati sul documento con un software di fotoritocco, per evitare di sottoporsi al test prima di partire per Dubai. La Guardia di finanza di Venezia lo ha scoperto e oltre a lui ne ha individuati 7 in tutto, di passaggio allo scalo intercontinenatale dell'aeroporto, che tentavano di partire in assenza dei necessari documenti.

Dai primi accertamenti è stato riscontrato che anche le altre persone che hanno esibito il referto dell’esito del tampone “originale”, tutte regolarmente abilitate, erano estranee e inconsapevoli della contraffazione “casalinga”. Il meccanismo di “alterazione” è stato riscontrato in occasione di un successivo controllo, eseguito con la collaborazione della polizia di frontiera dell’aeroporto, nei confronti di un gruppo di altre 4 persone di nazionalità pakistana. Tutte, oltre ad essere rimaste a terra, sono state denunciate per falso materiale. In altri 2 casi invece, è stata, probabilmente, la scarsa conoscenza linguistica a lasciare a terra 2 cittadini tunisini: i viaggiatori, pur avendo ricevuto l’esito positivo del test per il Covid-19, pensavano di poter viaggiare tranquillamente. All’atto della negazione dell’imbarco da parte dall’operatore del check-in i soggetti hanno manifestato evidenti segni di nervosismo, creando notevoli problemi alla sicurezza. L'intervento delle unità anti-terrorismo della Guardia di finanza, impegnate nel servizio di vigilanza, ha permesso di riportare l’ordine: i due viaggiatori sono stati sanzionati e allontanati dallo scalo aeroportuale.