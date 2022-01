Tamponi in farmacia: difficoltà in fase di avvio, aggiornata la piattaforma web

Da oggi (almeno in teoria) in tutto il Veneto c'è la possibilità di eseguire nelle farmacie, gratuitamente, i tamponi di fine isolamento e fine quarantena per il Covid. Le farmacie si dicono pronte ma, come annunciato da Federfarma in una nota, non sono escluse difficoltà: «Ci mettiamo a disposizione - ha comunicato domenica il presidente di Federfarma Veneto, Andrea Bellon - ma ancora non conosciamo i dettagli della delibera e gli adeguamenti tecnici e informatici necessari». La categoria ha espresso un certo malcontento perché domenica pomeriggio, quando mancavano poche ore all'avvio del nuovo sistema, non aveva ancora ricevuto istruzioni. Bellon ha ricordato la mole di lavoro a carico delle farmacie venete: nell'ultima settimana hanno eseguito oltre 329 mila tamponi, 887 mila dall'inizio di gennaio, oltre 1,4 milioni nel mese di dicembre.

Da parte sua, la Regione Veneto sostiene di aver preallertato le farmacie a partire dal 18 gennaio, con una riunione tra la Direzione Farmaci e i rappresentanti delle tre associazioni Federfarma, Farmacie Unite, Assofarm, raccogliendo le disponibilità ad ampliare l'attività di testing. L'ok dal ministero è arrivato venerdì sera e «sabato mattina - specifica la Regione - le associazioni sono state prontamente informate». Nel fine settimana gli uffici regionali hanno lavorato per adeguare la piattaforma web alle nuove esigenze; lunedì mattina, infine, sono state diramate indicazioni sulle categorie di pazienti che potranno effettuare il tampone gratis direttamente in farmacia.

Riepilogando, da oggi 24 gennaio è prevista la possibilità di eseguire i test anche presso le farmacie presentando specifica documentazione come da schema seguente.