Tamponi di fine isolamento anche in farmacia e dal medico

Il tampone di fine isolamento della quarantena di un positivo potrà essere fatto anche in farmacia, dal medico di base e dal pediatra. Un servizio gratuito che parte lunedì 24 gennaio e per cui la Regione ha stanziato 5,5 milioni di euro. Nel momento in cui una persona risulta positiva riceve un messaggio sul telefono o la chiamata dall'Usl e può prenotare il tampone previsto 7 giorni dopo.

«È quanto il nostro gruppo in Consiglio regionale chiedeva da tempo - commenta il capogruppo di Fratelli D'Italia Raffaele Speranzon - Questo ci consentira? di alleggerire le code all'esterno dei punti organizzati dalle aziende sanitarie, sgravando gli operatori e rendendo piu? facile la vita ai veneti. Il prossimo passo dovra? essere quello di riconoscere anche gli autotest, come gia? avviene in Francia».