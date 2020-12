Da oggi all'aeroporto di Venezia è attivo il servizio di tamponi in modalità drive-in

Da questa mattina all’aeroporto di Venezia è attivo il servizio tamponi rapidi in modalità drive-in presso il parcheggio P4, destinato a tutta la popolazione, compresi i viaggiatori che raggiungano il punto tamponi in automobile. Il servizio è svolto dal personale sanitario di Set (Servizi emergenza territoriale).

Il servizio drive-in

Il servizio è operativo dalle 8 alle 20, ad un costo di 50 euro pagabili sul posto (meglio se con carte di credito o debito). Il risultato del test viene comunicato in 40 minuti circa, ed è consegnato sul posto oppure scaricabile via internet. Il servizio non sarà operativo il 1° gennaio 2021.

«Con il nuovo servizio effettuato da Set, che si aggiunge a quello realizzato dall’Ulss 3 per i passeggeri in arrivo, l’aeroporto di Venezia mette a disposizione di tutta la popolazione i suoi spazi, dando un importante contributo all’ampliamento della rete di accesso ai test rapidi. - ha dichiarato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save - Sin dall’inizio della pandemia, ci siamo attivati, in coordinamento con gli enti aeroportuali e le autorità sanitarie, per facilitare i passeggeri in un contesto normativo in continua trasformazione, con l’auspicio di poter presto tornare alla normalità incoraggiati anche dall’avvio della distribuzione del vaccino. Lo stesso servizio in modalità drive-in è tra l’altro già operativo al Catullo di Verona e sarà attivato a breve anche all’aeroporto di Treviso».