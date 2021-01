Da lunedì saranno disponibili in tutte e 15 le farmacie Ames i tamponi rapidi

Da lunedì 11 gennaio sarà possibile recarsi in una delle 15 farmacie Ames SpA (scarica l'elenco in pdf) e prenotare, al costo di 26 euro e senza ricetta medica, il test antigenico rapido per Covid-19, che sarà poi effettuato con personale infermieristico qualificato nei punti attrezzati di:

Venezia: adiacente alla Farmacia AMES n. 1 S. Elena, Riviera IV novembre, n. 28 - dalle ore 15 alle ore 19.30. Per agevolare gli abitanti del Lido e in particolare le persone più anziane è stato valutato di predisporre il punto attrezzato accanto alla farmacia e non più di fronte alla sala del cinema Rossini, come precedentemente comunicato

Mestre: adiacente alla Farmacia AMES n. 7 Garibaldi, in viale Garibaldi n. 43, dalle 8 alle 14.30. Il punto sarà attivo anche sabato 16, sabato 23 e sabato 30 gennaio 2021 con i seguenti orari: mattina dalle ore 8 alle ore 14.30 e pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19

Salzano: accanto al Municipio in Via Roma 166, adiacente alla Farmacia AMES N. 18 dalle ore 8 alle ore 14.30

A questi punti attrezzati si potrà accedere solo con la prenotazione, possibile in ciascuna delle 15 farmacie; gli orari sono per ora provvisori e potranno essere ampliati in caso di maggiore richiesta.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con Ames, sta inoltre studiando la possibilità di attivare nuovi punti sul territorio per agevolare il più possibile la cittadinanza.