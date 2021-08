Ulss 4 aprirà punti tampone riservati ai turisti in ogni località turistica

Da domani saranno disponibili 5000 nuovi appuntamenti per la vaccinazione in queste settimane

«Da mezzanotte verranno aperti altri 5000 posti per vaccinarsi già la prossima settimana, con l'auspicio che vi aderiscano sia le fasce di popolazione più giovani ma anche chi non si è ancora vaccinato ottenendo così in poco tempo anche il green pass con la prima immunizzazione eseguita». Lo ha annunciato oggi il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, nel punto stampa svoltosi stamattina presso la sede centrale a San Donà di Piave.

Proprio sul fronte della copertura vaccinale, Ulss 4 è tra le più virtuose in Veneto, con la somministrazione di quasi 270mila dosi e il 70% della popolazione che ha ricevuto almeno 1 dose di vaccino. «Un’adesione alta nelle fasce adulte e anziane della popolazione - ha spiegato Filippi - le fasce che includono disabili e persone fragili sono praticamente completate, mentre continuano le immunizzazioni per la popolazione che le deve farle strutture protette. Prevediamo di arrivare all’80% a settembre e quindi di raggiungere l’immunità di gregge in quel periodo».

A seguito dell'obbligo di tampone imposto da alcuni paesi europei per il rientro dalle vacanze, come ad esempio la Germania, martedì scorso la Regione Veneto ha disposto che ogni azienda sanitaria attivi almeno un punto tamponi per i turisti. «Considerato l’afflusso turistico in questa Ulss - ha aggiunto Filippi - verranno aperti punti tampone in ogni località turistica. Oltre a questi i sono inoltre attivi l'autobus di "Tamponi on the beach" che staziona nelle località balneari, i tre covid point aziendali e una lista di farmacie che già da tempo effettuano tamponi».