Ulss 3, tamponi e vaccini: dove e quando nel weekend di Capodanno

Il servizio di tamponi all'utenza fornito dall'Ulss 3 non si ferma nemmeno nei giorni di festa, e non protrebbe essere altrimenti visto il picco di contagi degli ultimi giorni e la conseguente forte pressione sui covid point. Prosegue anche l'attività vaccinale, sospesa, questa sì, per un solo giorno, il 1º gennaio.

«Confermiamo anche con queste aperture - spiega il direttore generale, Edgardo Contato - lo stile di lavoro che l'azienda ha inteso assumere verso la cittadinanza; quello cioè di una disponibilità piena, e di un'attività che per quanto possibile prosegue anche nei giorni festivi, al servizio della comunità. I nostri Punti Tampone hanno retto nei giorni scorsi un vero e proprio assalto: nella giornata di ieri i nostri drive through hanno effettuato ben 3 mila dei 6 mila tamponi complessivi effettuati nel territorio, ripetendo la performance eccezionale dei giorni precedenti; e sono pronti, potenziati, ad affrontare altre giornate che si preannunciano impegnative».

Punti tampone sempre attivi

I punti tampone dell'Ulss 3 sono aperti venerdì 31 dicembre con i seguenti orari:

Drive di Mestre: ore 08.00-18.00

Ospedale di Dolo: ore 07.00-15.00

Drive di Noale: ore 07.00-18.00

Drive di Oriago: ore 08.00-16.00

Drive di Chioggia: ore 08.00-14.00

Ex Giustinian Venezia: ore 08.00-12.00

PPI del Lido: ore 08.30-13.30

Sabato 1º gennaio osserveranno invece i seguenti orari:

Drive di Mestre: ore 12.00-20.00

Ospedale di Dolo: ore 07.00-12.00

Drive di Noale: ore 07.00-12.00

Drive di Oriago: ore 12.00-18.00

Drive di Chioggia: ore 12.00-14.00

Ex Giustinian Venezia: ore 11.00-12.30

Venerdì e sabato, inoltre, saranno eseguiti tamponi per le scolaresche con prescrizione al PalaExpo (aperto il 31 dicembre ore 08.00-18.00 e il 1° gennaio ore 11.00-21.00), al Bocciodromo di Mirano (il 31 dicembre ore 09.00-16.00) e al Palazzetto dello Sport di Dolo (il 31 dicembre ore 08.00-14.00). Domenica 2 gennaio gli orari di servizio saranno i seguenti:

Drive di Mestre: ore 08.00-24.00

Ospedale di Dolo: ore 07.00-15.00

Drive di Noale: ore 07.00-24.00

Drive di Oriago: ore 08.00-18.00

Drive di Chioggia: ore 08.00-16.00

Ex Giustinian Venezia: ore 08.00-12.00

PPI del Lido: ore 11.00-12.00

Stop alle vaccinazioni solo a Capodanno

I centri vaccinali dell'azienda sanitaria saranno tutti aperti venerdì 31 dicembre, con i seguenti orari:

PalaExpo Marghera: ore 08.30-16.30

Ex Giustinian Venezia: ore 08.30-14.30

Ospedale Civile Venezia: ore 09.00-13.00

Dolo Palazzetto: ore 08.30-15.00

Mirano Bocciodromo: ore 08.30-16.00

Chioggia Aspo: ore 08.30-14.00

Dopo la chiusura prevista per l'1 gennaio, l'attività tornerà regolare domenica 2 gennaio, con i seguenti orari:

PalaExpo Marghera: ore 08.30-18.30

Ex Giustinian Venezia: ore 08.30-14.30

Ospedale Civile Venezia: ore 09.00-14.30

Dolo Palazzetto: ore 08.30-19.00

Mirano Bocciodromo: ore 08.30-18.00

Chioggia Aspo: ore 08.30-14.00

A partire dalla settimana successiva, l'attività proseguirà quindi con i consueti ritmi: da lunedì 3 gennaio a domenica 9 gennaio gli slot a disposizione erano 42.500, dei quali poco meno di 30 mila prenotati.