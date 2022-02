Dimezzati i nuovi casi di positività a scuola

La curva dei contagi continua a flettere e la situazione nelle scuole ne è un'evidente cartina al tornasole. Se nelle prime settimane successive alle festività natalizie il Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) di Ulss 3 prendeva in carico circa 200 classi con almeno un caso di positività al giorno, il dato medio, ora, si assesta su un centinaio circa. Questo significa che il numero delle nuove positività registrate è pressoché dimezzato.

Scuola: nuovo sistema di prenotazione tamponi

Dal 10 gennaio sono circa 2000 le classi finite in quarantena nel territorio, 1500 quelle che hanno portato a termine il periodo di isolamento. Intanto, l'azienda sanitaria da lunedì avvierà una linea di prenotazione tamponi dedicata esclusivamente agli studenti all'interno del portale di riferimento. Si tratta di un sistema che permetterà di alleggerire il lavoro dei dirigenti scolastici. Se ad oggi, infatti, per organizzare i tamponi di inizio e fine quarantena la catena prevedeva il lavoro congiunto di referente scolastico, Sisp e centrale operativa, ora i genitori e i ragazzi potranno prenotare in autonomia il test per uscire dall'isolamento, selezionando sede, data e orario.