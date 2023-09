Tartaruga gigante abbandonata in centro: recuperata e messa al sicuro

Una tartaruga gigante del peso di quindici chili è stata trovata nel centro abitato di Caorle. Vagava in cerca di qualche frutto o probabilmente di ortaggi per saziarsi e a vedere l'animale, una Centrochelys sulcata di origini africane, è stato un residente che ha allertato subito i carabinieri. L'ipotesi probabile è che si tratti di un esemplare che quasi sicuramente era tenuto in maniera illegale. Infatti, che qualcuno possa aver sbagliato l'acquisto, ritrovandosi dopo pochi mesi il grosso animale in cortile al posto di una testuggine di venti centimetri, per i militari del Nucleo Cites è assai improbabile.

Intanto perché era priva di marcaggio obbligatorio per detenerla e poi perché se l'acquisto o la cessione sono fatti in maniera legale prevedono sempre una documentazione di accompagnamento con la tracciabilità, la grandezza, l'alimentazione: questa specie già da piccola è di grandi dimensioni ed è diversa dalle nostre tartarughe. Neppure risulta che sia scappata: non è stata fatta alcuna segnalazione. Di sicuro è passata di mano in maniera illegale e poi è stata abbandonata per evitare conseguenze, che possono essere pesanti e vanno fino all'arresto. Per sua fortuna la maga-tartaruga è stata salvata subito e non è stata lasciata per strada di notte, a rischio d'investimento.

L'animale, un maschio in buone condizioni di salute, sequestrato in collaborazione con i carabinieri della stazione di Caorle, appena ha raggiunto il Centro di recupero della fauna esotica, selvatica e tartarughe marine di San Canzian D’Isonzo si è saziato con una razione abbondante di lattuga e frutta fresca. Una "buona forchetta". Del resto le Centrochelys sulcata sono le più grandi tartarughe del continente africano, il loro carapace può arrivare a 85 centimetri di lunghezza e il loro peso fino a cento chili, per i maschi. I carabinieri del Cites, che si occupano di tutelare gli animali e le piante a rischio impedendone o regolamentandone il commercio, hanno sottoposto la mega tartaruga a sequestro penale a carico di ignoti, ipotizzando il reato di abbandono.