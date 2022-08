Recuperata in spiaggia a Jesolo una carcassa di tartaruga di circa un quintale

I bagnini l'hanno avvistata in lontananza. Una carcassa di una tartaruga, che si trovava a circa 300 metri dalla riva, è stata recuperata oggi pomeriggio a Jesolo.

La carcassa è stata individuata all'altezza della torretta 10, in corrispondenza di piazza Mazzini. Le onde l'hanno trasportata a riva, dove gli addetti al salvataggio l'hanno recuperata. Pesa circa 100 chili, è lunga un metro e si trovava già in stato avanzato di decomposizione. La capitaneria di porto e la polizia locale sono state informate e l'area è stata transennata dopo che quattro bagnini hanno messo la carcassa in sicurezza, lontano dall'acqua. Domani, in giornata, è prevista la rimozione da parte degli addetti Veritas.

Qualche giorno fa, sabato 23 luglio, si era verificato un episodio simile al Lido di Venezia. Nella spiaggia di San Nicolò, poco distante dal passaggio dei lancioni che caricavano e scaricavano i passeggeri della crociera Norwegian, era stata avvistata e recuperata un'altra grossa carcassa di tartaruga.