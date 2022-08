I carabinieri recuperano 54 tartarughe dal giardino di una villetta

I carabinieri del Cites (il Nucleo che vigila su animali e piante in via di estinzione) hanno recuperato 54 tartarughe della specie "Testudo hermanni" in una villetta nel comune di Venezia. I rettili erano rimasti "orfani" in seguito alla morte della proprietaria di casa, avvenuta qualche tempo fa, ed erano temporaneamente accuditi da uno degli eredi.

Gli specialisti della tutela ambientale hanno identificato le tartarughe, tutti esemplari protetti dalla Convenzione di Washington e dai regolamenti europei perché specie in via di estinzione. La proprietaria le allevava e le faceva riprodurre nel suo giardino. Le più anziane hanno più di trent'anni, le ultime nate circa un anno di età. La loro presenza non era mai stata denunciata e non era nota agli uffici del Cites. In questo caso, comunque, non sono state erogate multe, non essendo più in vita la proprietaria.

Così i carabinieri hanno confiscato le tartarughe per affidarle ad un centro autorizzato, "Il Pettirosso" di Modena, diretto dal responsabile Piero Milani. Gli animali sono stati rilasciati in un'area boschiva di 6 ettari, dotata di fonti d’acqua, appositamente predisposta per accogliere esemplari di Testudo.