A Venezia arrivano i taser per la polizia locale

Sei mesi di sperimentazione, che vedrà impegnati due agenti per ogni turno di servizio. Comincerà a giorni la formazione degli operatori della polizia locale (che durerà due settimane) per l'utilizzo dei taser, i dispositivi a conduzione elettrica che serviranno a gestire le situazioni critiche. Ad annunciarlo è lo stesso comando, insieme a quello di Udine ed Azon Enterprise Inc e Axon Enterprise Italia, che forniranno le dotazioni.

I dipartimenti di Venezia e Udine implementeranno i dispositivi taser 7, uno strumento fondamentale per la sicurezza e per la mitigazione dell’escalation delle situazioni critiche, in grado di affrontare in modo sicuro tutti gli episodi critici e ridurre gli infortuni. Tutti gli agenti coinvolti saranno sottoposti a una formazione speciale prima di essere autorizzati a utilizzare sul campo questi dispositivi. «L’adozione di questi dispositivi è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Venezia, con il duplice intento di fornire agli operatori della polizia locale uno strumento di protezione per la gestione delle situazioni critiche e di aumentarne l’impatto sulla sicurezza pubblica, grazie all’alto potere dissuasivo di queste armi - spiega Marco Agostini, comandante della polizia municipale di Venezia -. A giorni inizierà il periodo di formazione, anche con personale dell'Ulss3, degli operatori che poi dovranno testare sul campo i taser».

L’utilizzo dei dispositivi è previsto in abbinamento con le videocamere indossabili Axon che si attivano automaticamente quando l’arma viene estratta dalla fondina e che, oltre alla valenza probatoria, permettono un feedback sulle situazioni di utilizzo e l’analisi delle condotte adottate, al fine di migliorarle.