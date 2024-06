Tasse, le Università veneziane sono tra le più care d'Italia

Costano tanto? Forse. Sicuramente costano troppo. Parliamo delle due Università veneziane, Ca' Foscari e Iuav, che secondo quanto raccolto dall'Unione degli Universitari rientrano entrambe tra le 11 università italiane che non rispettano i paramentri di legge per quanto riguarda le entrate legate alla contribuzione studentesca. «Il DPR n. 306/1997 impone che le università possano chiedere al massimo il 20% di contribuzione studentesca rispetto al finanziamento ordinario statale, come stabilito recentemente dal Consiglio di Stato che ci ha dato ragione in occasione di un importante ricorso contro l’Università di Torino, condannandola a rimborsare 39 milioni di euro» spiega Simone Agutoli dell'esecutivo nazionale dell'Unione degli Universitari.

La ricerca dimostra come, in Italia, la tassa media per gli studenti iscritti agli atenei pubblici oscilli tra i 900€ e i 1000€, mentre per gli atenei privati si arriva a una media di 3.408€ annui. Invece, un master presso un ateneo pubblico viene in media 3.543€ all’anno. Il gettito complessivo derivante dalla contribuzione studentesca per gli atenei pubblici italiani si attesta intorno a 1,5 miliardi di euro che diventano 1,8 miliardi conside rando tutti i proventi per la didattica. «Questo dato – sottolinea Simone Agutoli dell’Esecutivo Nazionale dell’Udu – dimostra come le università dipendano in maniera preoccupante dalle tasse degli studenti per il proprio sostentamento finanziario. È inaccettabile che il governo non intervenga per garantire un’adeguata copertura finanziaria degli atenei tramite fondi pubblici».

Iuav e Ca' Foscari si piazzano al terzo e quarto posto come tassazione media per gli iscritti (1496 e 1490 euro l'anno): Ca' Foscari sicuramente fuori parametro, per Udu, mentre per Iuav non è stato possibile reperire i dati, ma appare probabile che allo stesso modo lo sia. Iuav ha replicato alle considerazioni dell'Udu con una nota: «Iuav nella programmazione 2023-24 ha proposto una tassazione che si attesta intorno al 18% del FFO; precisiamo inoltre che il nostro Ateneo ha innalzato la soglia della no tax area a 26.000 euro di ISEE (il limite di legge è 22.000 euro) e che ha eliminato dal calcolo della no tax area il limite di ISPE (valore del patrimonio immobiliare di 70.000 euro). Come altri atenei, Iuav ha applicato un adeguamento al tasso di inflazione al 4,3%: per i nostri studenti questo si è tradotto in un aumento di 113,09 euro sull'importo massimo previsto, quindi solo per coloro che non presentano domanda di riduzione tasse o che hanno un ISEE superiore a 60.000 euro, vale a dire attualmente poco meno della metà degli iscritti (ad esempio, per uno studente con ISEE di 27.000 euro l'aumento è stato di 31 euro)». L'Udu chiede alla ministra Anna Maria Bernini di garantire adeguati finanziamenti e impedire gli aumenti delle tasse universitarie che si registrano negli atenei.

Il Qs ranking di Ca' Foscari

Ma nella giornata di oggi sono stati diffusi anche i risultati del "Qs ranking", la classifica internazionale delle Università lanciata nel 2004 da QS - Quacquarelli Symonds, che ha analizzato la reputazione accademica e la reputazione tra i datori di lavoro delle varie università. Ca' Foscari guadagna 50 posizioni, ed entra nella fascia 601-610 su oltre 1500 istituzioni valutate nel Ranking. In questa 21° edizione, le istituzioni prese in considerazione sono passate da 2963 a 5663 (+2700). «Il crescente e costante investimento di Ca' Foscari nella qualità della didattica, tanto dei corsi di studio quanto del corpo docente, ottiene un riconoscimento importante a livello internazionale: in pochi anni la nostra Università ha saputo conquistare posizionamenti sempre più avanzati in un ranking che valuta oltre 5mila atenei di tutto il mondo» ha dichiarato la rettrice Tiziana Lippiello. Iuav, per dimensioni, invece non rientra tra le 1500 università inserite nel ranking.