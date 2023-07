Mazzette ai portieri d'albergo, gli affari in nero nel turismo. «È così da sempre, nulla è cambiato»

Soldi in nero in cambio della garanzia del lavoro. Le definisce vere e proprie «tangenti» un tassista veneziano, con lunga esperienza nel settore, che segnala (o meglio, ribadisce) l'esistenza di un sistema consolidato in laguna: «Di fatto - sostiene - siamo costretti a lasciare una percentuale dei nostri guadagni ai portieri d'albergo per essere certi di essere chiamati quando i loro clienti richiedono il servizio taxi». Un giro che porterebbe ad alcuni addetti del comparto ricettivo un abbondante arrotondamento sullo stipendio (e questo non solo dagli accordi coi tassisti, ma anche da quelli con ristoranti e altre attività commerciali) e, alle società private di trasporto, una spesa extra di decine di migliaia di euro l'anno.

Lo schema è abbastanza semplice. «Manteniamo contatti verbali con gli alberghi - spiega il tassista - e i portieri ci chiamano quando un cliente ha bisogno del servizio. Nella maggior parte dei casi gli ospiti si affidano totalmente a loro per questo tipo di richieste, quindi dobbiamo sottostare alle loro condizioni. Ci sono dei tariffari precisi: il concierge prende tra i 5 e i 10 euro per ogni corsa, a seconda del tragitto. Poi, a fine mese fa un riepilogo e il conto finale. Alcuni passano a ritirare i soldi negli uffici delle nostre società, in altri casi è uno di noi a consegnare la bustarella nell'hotel». Per il tassista si tratta di «un fenomeno esteso, che riguarda un numero altissimo di strutture ricettive. Nei periodi di maggiore afflusso, il portiere di un grande albergo può richiedere un centinaio di corse al giorno. Moltiplicato per 10 euro a corsa, il guadagno è enorme. A volte gli addetti della portineria sono d'accordo con la proprietà, e in alcuni casi quello della mediazione è diventato un servizio regolare che viene fatturato. Ma nella maggior parte delle situazioni i portieri fanno i loro comodi».

Una specie di contratto non scritto, perché «se non paghi, perdi i lavori», spiega il tassista. E a Venezia «è sempre stato così, da decenni. I controlli non ci sono o non sono sufficienti». Così, dalla miniera d'oro del turismo lagunare ognuno ricava la sua parte. «Ma su di noi mangiano tutti - fa notare -. L'immagine del motoscafista è quella del miliardario che distrugge Venezia, ma la verità è che tutti pretendono qualcosa da noi, comprese le agenzie turistiche». A questo si aggiungono, infatti, tutte le spese da sostenere a norma di legge: «Versiamo la quota all'aeroporto per l'imbarco-sbarco, quella del porto per accedere all'area privata, il Comune per l'utilizzo dei pontili». Il paradosso è che «i clienti ci pagano quasi tutte le corse con Pos: quindi una parte degli incassi "in bianco" diventa nero per pagare i portieri».

È una situazione nota anche ai proprietari e ai manager degli hotel, i quali però sostengono che il fenomeno si sia ridotto di molto rispetto al passato. Ne parla Claudio Scarpa, direttore dell'Ava, l'associazione veneziana degli albergatori: «In occasione di una precedente denuncia, l'Ava aveva prodotto una circolare per chiedere a direttori e albergatori di prestare ancora più attenzione alle dinamiche di portineria. E nel frattempo la maggior parte delle strutture alberghiere, in particolare quelle che organizzano una mole importante di trasporti per gli ospiti, ha attivato convenzioni con le cooperative di motoscafi, superando quindi l’esigenza di un rapporto con il singolo taxi. Non posso escludere che qualcuno adotti ancora una prassi che purtroppo è diffusa nel mondo, come sa bene chiunque sia abituato a viaggiare, ma a Venezia si tratta sicuramente di rare iniziative di singoli».

Si tratta, in ogni caso, di una consuetudine che affonda le sue radici nel passato. Alcuni di questi portieri, impiegati anche in alberghi noti e di alto livello, si sarebbero affermati come punti di riferimento nel loro business, portando avanti questo sistema per decenni e accumulando delle fortune. Perché, come detto, oltre alle provvigioni sulle corse dei taxi ci sono quelle per indirizzare i clienti nei ristoranti "amici" e nelle vetrerie. Nel 2018 la guardia di finanza aveva portato allo scoperto un meccanismo di questo tipo, facendo emergere una consuetudine fatta di illegalità ed evasione fiscale. A cui si aggiungono piccoli o grandi ricatti, minacce (qualcuno, in quell'occasione, le aveva definite «estorsioni») e omertà.