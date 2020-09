Nasce il team Covid scuole dell'Ulss 3

Sette specialisti dell’Ulss 3 scendono in campo in qualità di team multidisciplinare Covid19 scuole. Si tratta di un gruppo strategico che avrà il compito di coordinare le esigenze anti epidemiche di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria veneziana. I professionisti si interfacceranno direttamente con il referente Covid d’istituto, ma saranno aperti anche alle richieste di personale e genitori. Il team Covid scuole ha condiviso le linee guida del proprio operato attraverso tre webinar per i primi 250 Covid manager delle scuole. Ai referenti per il coronavirus degli istituti è stato così spiegato il ruolo del nuovo team multidisciplinare.

La direzione generale ha delegato il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 3 Luca Gino Sbrogiò come responsabile. Coordinatrice del neonato gruppo multidisciplinare è invece la dottoressa Bernardetta De Caprio, del Sisp. Dal punto di vista clinico, per la valutazione di eventuali sintomi dello studente, è comunque il pediatra di libera scelta a costituire il primo riferimento: «Nel caso un bambino o ragazzo presenti sintomi sospetti, - spiega Sbrogiò - la parte assistenziale immediata è in capo al medico di famiglia. Se il caso Covid viene accertato, e questo succede nel giro di poche ore con la conferma di positività del tampone naso faringeo, a quel punto entrano in gioco i nostri medici di igiene pubblica con il tracciamento dei contatti in famiglia e nell’ambito scolastico, la quarantena o l’isolamento».