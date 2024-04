Monumenti nazionali, c'è anche il Teatro Toniolo. Ok dalla Camera, pdl ora passa in Senato

La Camera ha approvato con 172 sì, 46 no e 65 astenuti il testo unificato delle proposte di legge che puntano a dichiarare "monumento nazionale" i teatri italiani. Il provvedimento contiene un elenco di 408 luoghi di cultura, ed è stato riscritto con due emendamenti presentati alla Commissione Cultura presieduta da Federico Mollicone. Rispetto ai 46 teatri originari, il numero si amplia esponenzialmente. Se originariamente erano già presenti Teatro La Fenice e Malibran e Teatro Goldoni a Venezia, ora rientrano anche il Toniolo di Mestre, il Metropolitano Astra di San Donà e il Tullio Serafin di Cavarzere. Il pdl, ora, dovrà passare al Senato per il via libera definitivo.

Nel nuovo testo approvato si prevede che possano comunque essere dichiarati monumenti nazionali, «i teatri la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni» o quelli «la cui programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico». Hanno diritto al riconoscimento anche quei teatri «il cui edificio» sia stato riconosciuto di «interesse culturale».

Commenta soddisfatto il senatore mestrino di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon: «Nonostante le difficoltà nel costruire questo percorso in tempi strettissimi per il Toniolo - spiega -, tutto è andato per il meglio ed in questo progetto dei teatri monumento fortemente sostenuto dal governo Meloni e dal ministero della Cultura rientra nella lista anche Mestre e il suo storico teatro».