Nuove telecamere anche agli incroci di via Pordelio

Due nuove telecamere in Lungomare Dante Alighieri a Punta Sabbioni, di cui una con funzione di lettura targhe, una in via Berton a Ca’ Ballarin ed una all’incrocio tra via Fausta, Corso Europa e Corso Italia a Ca’ di Valle. Tra le novità in tema di sicurezza in arrivo nel Comune di Cavallino Treporti c'è anche questo piano di potenziamento della video sorveglianza. «Con il Comandante Tussetto stiamo continuando a implementare il controllo elettronico per avere la massima copertura territoriale - affermano Renzo Orazio, capogruppo di maggioranza e il vicesindaco Francesco Monica - Tra i luoghi più sensibili per il controllo del territorio abbiamo rilevato due punti strategici per via Pordelio. Proprio in questi giorni sono in fase di installazione le nuove telecamere multi-sensore».

«È il primo passo verso la copertura anche di questa via e dell’ampliamento degli oltre 30 punti oggi coperti da telecamere». Con il 2023 l’amministrazione punta a installare due nuovi occhi elettronici agli incroci che sono molto frequentati nella seconda arteria del Comune, tra via Pordelio e via della Fonte a Ca’ Ballarin e nella rotonda che collega via Fausta con via di Ca’ Vio e via Pisani. «Il nostro Comune ha partecipato al bando per attrarre risorse dedicate alla sicurezza, accedendo così ad un importo di circa 61 mila euro per la progettualità di videosorveglianza presentata - spiega l’assessore al bilancio Alberto Ballarin -. Come previsto dal finanziamento, l’ente ha cofinanziato l’intervento per 30 mila euro rispetto al costo complessivo del progetto di circa 91 mila euro. Continueremo a investire risorse per gli strumenti finalizzati alla sicurezza guardando anche alle altre risorse come quelle del Pnrr e dei bandi promossi dal ministero».