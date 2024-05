Tensione e urla ai funerali dell'uomo che si è tolto la vita dopo aver aggredito la ex

Tensione ancora prima dell'inizio dei funerali, presidiati dalla polizia locale fuori dalla chiesa dei Santi Felice e Fortunato a Noale lunedì pomeriggio, e poi uno scontro verbale infuocato alla fine della messa. Da un lato i parenti di D.V., il 57enne che si è tolto la vita una settimana fa dopo aver tentato di strangolare l'ex compagna, e dall'altro R.B, la donna di 48enne che scampata alla violenza di lui che stava per costarle la vita, ha deciso di prendere parte alle esequie dell'uomo con cui aveva condiviso la vita per sei anni nell'abitazione di Mestre.

Entrambi dipendenti della partecipata per l'ambiente Veritas, del Comune di Venezia, si erano conosciuti proprio in azienda, entrambi operatori ecologici. L'inverno scorso, a gennaio, R.B. aveva deciso di troncare la storia. Ma il collega ed ex convivente, con un matrimonio finito alle spalle, non l'aveva presa bene. «Messaggi continui, lettere d'amore che prima non mi aveva mai scritto. Gli dicevo basta, smettila o ti blocco di nuovo», racconta R.B. Poi l'inseguimento. «Mi aveva pedinato con la sua macchina. Mi sono spaventata e andai dai carabinieri. Poi sembrava si fosse calmato. Non lo avevo denunciato. Non mi sembrava il caso di metterlo nei guai».

Al termine dei funerali a Noale, lunedì pomeriggio, è avvenuto l'incontro che durante la cerimonia si era cercato di evitare. R.B., come aveva detto, ha partecipato alla cerimonia rimanendo in fondo alla chiesa, lontana dai parenti. Anche sul piazzale esterno alla chiesa la donna era rimasta in disparte. Poi la lite in parcheggio. «Era un uomo pieno di vita - si sentiva urlare - Hai allontanato suo figlio». Poi le parole di una parente di lui e la reazione della donna con ancora sul volto i segni delle percosse e della presa attorno al collo che le poteva essere fatale. «Grazie per aver ricordato che è lui il carnefice, mi sono sentita dire. E se morivo? Forse dovevo morire. Scusate se mi sono salvata la vita. Solo io so cosa ho passato», racconta la donna.

Colleghi e suo padre l'hanno accompagnata alle celebrazioni e sostenuta. «Lui è morto. E anche io sono morta dentro», dice R.B. che è riuscita a salvarsi nel momento in cui ha cominciato a perdere i sensi quel martedì, con le mani di lui strette attorno al collo. «Non ci vedevo più. Lui stringeva. Ho allungato una mano e gliel'ho messa sul viso. Gli ho detto: "ho capito quanto sei importante per me. Ti voglio bene". In quel momento lui ha mollato la presa. Gli ho detto che non era successo nulla. Che andasse al lavoro. Gli ho assicurato che non l'avrei denunciato e gliel'ho ripetuto. All'indomani quando non si è presentato al lavoro ho capito che gli era successo qualcosa».