Tensione tra polizia e studenti fuori dalla protezione civile di Marghera

Gli studenti hanno scelto il piazzale esterno della sede della protezione civile, a Marghera, per far sentire la propria voce, alzando il volume della protesta durante il consueto punto stampa del governatore Luca Zaia. Tenuti a distanza dalle transenne della polizia, hanno sfruttato l'impianto audio per "disturbare" lo svolgimento dell'incontro e ribadire le loro ragioni: principalmente la contrarietà alla didattica a distanza, gli spazi e i trasporti non adeguati. Un breve momento di tensione (rapidamente risolto) si è verificato quando gli agenti della polizia, in tenuta antisommossa, sono avanzati verso gli studenti e li hanno fatti indietreggiare con l'obiettivo, sembra, di spegnere l'impianto.

Dalla sala conferenze Zaia ha commentato: «La manifestazione è sacrosanta, è il sale della democrazia. Abbiamo ospitato molte manifestazioni in questi mesi ma ricordo che sulle scuole c'è un accordo nazionale che prevede il 70% della didattica in presenza: sono temi di cui si può discutere, ma la scuola è una realtà gestita in toto dal governo. Ieri abbiamo dato disponibilità ad un incontro con gli assessori Donazzan, De Berti e Lanzarin, ma ci hanno detto che non era necessario». Gli studenti, infatti, hanno definito la proposta di incontro «una provocazione».

«Quando si ignorano i bisogni di studenti e studentesse, - spiegano i manifestanti - succede che gli autobus non vengono aumentati, quei pochi che ci sono prendono fuoco (il riferimento è all'autobus finito in fiamme nei giorni scorsi) e di conseguenza ogni giorno, tra Covid e scarsa manutenzione dei servizi, la nostra salute non viene tutelata. Chiediamo di essere ascoltati, chiediamo che vengano fatti investimenti che ci permettano di ritornare a scuola realmente».