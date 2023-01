Tenta il furto al Caddy's di Marghera, i cittadini lo consegnano alla polizia

Tenta di rubare al negozio Caddy's di piazza del Mercato a Marghera ma viene tenuto d'occhio e inseguito da alcuni cittadini che lo bloccano all'ex scuola materna di piazza Sant'Antonio, dove voleva nascondersi.

È una fuga breve quella di uno straniero sui 40 anni che lunedì pomeriggio ha tentato di portare via della merce dal punto vendita ma non è passato inosservato. Le persone lo hanno raggiunto e gli hanno impedito di andarsene aspettando l'arrivo delle Volanti della questura, nel frattempo allertate, affinché lo prendessero in consegna.

Un volto noto, già bloccato in precedenza dalle forze dell'ordine, e che forse i cittadini conoscevano tanto da volerlo consegnare alla polizia, in un periodo in cui tante denunce per spaccate e furti nelle attività commerciali si ripetono di continuo sia a Marghera che a Mestre.