Si ferisce con una pistola ma resta vivo

L'hanno visto puntarsi una calibro 38 all'altezza del torace e premere il grilletto. Giovedì pomeriggio verso le 16 è scattato l'allarme in diga a Punta Sabbioni, dove un giovane di 32 anni, del Trevigiano, ha tentato di togliersi la vita. Le ferite che si è procurato, solo casualmente, non hanno avuto conseguenze mortali ma è stato ricoverato. Portato via in elicottero è stato curato in condizioni serie; non sarebbe in pericolo di vita. L'arma usata è risultata regolarmente registrata. Sul fatto indagano i carabinieri di San Donà. Il giovane aveva un lavoro e abitava con la famiglia.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.