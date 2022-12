Tentano la rapina e colpiscono con lo spray al peperoncino: bloccati tre giovani

Caos in Lista di Spagna. È successo verso le 11 di mercoledì. Tre ragazzi, forse neppure maggiorenni, hanno tentato di rubare al primo supermarcato della Lista a Cannaregio, ma sono stati mandati via dal personale della vigilanza. Allora si sono infilati in un bar lì accanto, hanno ordinato gli spritz e al momento di pagare il conto si sono avvicinati a un cliente chiedendo a lui i soldi per poter saldare la consumazione. L'uomo si è rifiutato di consegnare il denaro ai tre, e quelli hanno tirato fuori una bomboletta di spray al peperoncino e gliel'hanno spruzzato addosso.

Non gravi le conseguenze per la salute del malcapitato, ma intanto i tre nella confusione si sono allontanati andando verso la stazione. Lì c'era la polizia ferroviaria ad attenderli, che ha dato supporto logistico, e la polizia locale che li ha presi in consegna. Poi al loro arrivo, i carabinieri nel frattempo allertati, hanno trattenuto i giovani e li hanno presi in consegna per compiere tutti gli accertamenti su quanto accaduto, attraverso testimonianze e immagini. I tre, presunti responsabili di tentata rapina con lesioni, potrebbero essere chiamati a rispondere dei fatti. In base ai racconti, i giovani sembravano avere origini nordafricane.