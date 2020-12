«Se non mi fate lavorare qui farete una brutta fine»: 30enne denunciato

«Se non mi fate lavorare qui farete una brutta fine». Questa è solo una delle espressioni utilizzate da un 30enne pachistano che negli ultimi giorni, per circa una settimana, ha terrorizzato il personale di un albergo di Cannaregio, a Venezia. L'uomo, come hanno raccontato le vittime, ha spesso usato toni accesi, cercando in alcuni casi anche il contatto fisico, e ha minacciato le impiegate della reception e la direttrice della stessa struttura, al fine di farsi assumere come dipendente.

A nulla sono valse le risposte delle impiegate che, in tutti i modi, hanno cercato di fargli capire che la struttura alberghiera fosse al completo di personale e che, a causa del Covid, la clientela e il volume di lavoro fossero calati parecchio. Il 30enne, non volendo sentire ragioni, in alcuni casi ha addirittura cercato di forzare l’ingresso dell’hotel, che i dipendenti della struttura, vista la situazione che si era venuta a creare giorno dopo giorno, avevano chiuso in via precauzionale.

Considerata la sua forte insistenza, la direttrice ha richiesto l’intervento dei carabinieri i quali, dopo aver raccolto testimonianze e filmati, lo hanno individuato, portato in caserma perché irregolare sul territorio nazionale e successivamente denunciato per tentata estorsione.