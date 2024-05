Anziano rapinato da un 23enne cade e si frattura femore e gomito

Aggredito e scaraventato a terra si è rotto un femore e si è fratturato un gomito. Così un anziano vittima di una brutale aggressione sabato pomeriggio, in Corso del Popolo, è stato ridotto da un 23enne italiano, di origini straniere e senza fissa dimora, che ha tentato di rapinarlo del portafoglio e dei pochi contanti che aveva, approfittando della sua fragilità vista l'età avanzata. L'anziano ha provato a resistere. Spinte, strattonamenti e botte per farlo cedere hanno avuto per lui conseguenze peggiori perché ora sconta le gravi lesioni.

Ferite che pesano sulla condotta del 23enne, fermato e trattenuto prima di comparire dal giudice per la convalida, e che dovrà rispondere delle conseguenze avute dall'anziano soccorso dal Suem. Il 23enne lo ha sopraffatto per rubargli i soldi e lui durante la lotta ha riportato traumi gravi. La segnalazione al 113 ha permesso alle volanti della polizia di rintracciare, fermare il responsabile e assicurare l'intervento del Suem per il soccorso al ferito, portato all'Angelo di Mestre.