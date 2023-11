Tenta l'ingresso con una pistola in tabaccheria, messo in fuga dalla polizia locale

Tentata rapina alla tabaccheria di via Zinelli in pieno centro a Dolo. Il fatto risale a giovedì alle 18.15, quando due agenti di pattuglia per la polizia locale dell'Unione dei Comuni della Riviera, passando hanno notato un giovane caricare la pistola che aveva in mano, a meno di due metri dalla porta del negozio. Giusto il tempo di indossare il giubbotto anti-proiettile e scendere, per i due agenti, che l'uomo armato si era già dileguato. La sola vista dell'auto della polizia locale ha avuto l'effetto di farlo desistere, ma ora resta l'interrogativo sulla sua identità e sul possesso di quell'arma, che dava l'idea di non essere una pistola giocattolo. In base alla descrizione fornita da uno degli agenti, quello sul sedile passeggero che ha visto meglio la persona con l'arma, si è trattato di un giovane, con una felpa nera, senza cappuccio e con capigliatura scura.

I colleghi, che nel frattempo avevano chiuso parte della strada per sicurezza, hanno subito avvisato i carabinieri, arrivati a sierene spiegate quando l'uomo con la pistola si era già allontanato. I militari ora indagano e cercano di recuperare informazioni dalle immagini di tutte le telecamere a disposizione sull'area, oltre a quelle della tabaccheria, e dalle testimonianze degli agenti.