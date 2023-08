Tentativo di suicidio a Jesolo: salvato dalla polizia

Nella giornata del 15 agosto la polizia è intervenuta in un’abitazione di Jesolo dove un residente si era rinchiuso manifestando intenti suicidi. La segnalazione era arrivata dai familiari, i quali hanno specificato che l'uomo era anche in possesso di una pistola.

Il personale del commissariato si è portato sul posto e, per prima cosa, ha messo l'area in sicurezza. Dopodiché i poliziotti, con le dovute cautele, hanno avviato un dialogo con il residente, cercando di farlo desistere. Il tentativo ha sortito buon esito: l'uomo si è dimostrato collaborativo e alla fine ha permesso agli agenti di entrare nel suo appartamento. Con loro si è confidato, spiegando di trovarsi in uno stato depressivo per questioni personali.

È stato lui stesso a indicare l’arma, regolarmente detenuta, che gli è stata sequestrata a scopo cautelare insieme ad alcune munizioni. Infine è stato affidato al personale sanitario per la necessaria assistenza.