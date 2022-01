Colpo fallito allo sportello delle Poste di Ceggia

Non è riuscito il colpo che i ladri hanno tentato mercoledì notte all'ufficio postale di Ceggia, in via Duca d'Aosta. Secondo quanto appurato dai carabinieri, i banditi avrebbero preso di mira lo sportello bancomat della sede, praticando un foro e cercando di collegarsi ai cavi del sistema informatico: una tecnica che avrebbe permesso di prelevare i contanti senza il bisogno di ricorrere a metodi più brutali, come l'esplosivo.

La manomissione ha comunque fatto scattare l'allarme collegato al sistema di sorveglianza delle Poste, che ha attivato l'intervento delle forze dell'ordine. Le pattuglie dei carabinieri sono arrivate sul posto pochi minuti dopo, ma i ladri nel frattempo si erano allontanati, probabilmente allertati da un "palo". Sono state avviate le indagini per cercare di risalire ai colpevoli.