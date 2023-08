Marghera, presi durante un tentativo di furto in azienda

Due ladri sono stati bloccati in flagrante dai carabinieri di Marghera, intervenuti mentre il tentativo di furto era ancora in corso. L'episodio risale alla notte di martedì. Gli intrusi si sarebbero introdotti nell'area di una ditta di traslochi con sede in via Galvani, laterale di via Fratelli Bandiera. Subito è partita la segnalazione dei proprietari alla centrale operativa delle forze dell'ordine, che ha inviato sul posto una pattuglia già impegnata in una perlustrazione nelle vicinanze.

I ladri erano all’interno del capannone, dove, secondo quanto riferito dai carabinieri, stavano tentando di rubare un furgone. Il portone dell'edificio era stato forzato. I militari sono entrati e hanno rapidamente bloccato i due, che avrebbero cercato di nascondersi. Dopo le attività sul posto, gli intrusi sono stati accompagnati in caserma e, al termine delle operazioni, dichiarati in arresto per tentato furto. Al termine dell’udienza per il giudizio direttissimo, celebrato nella giornata successiva, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto il rinvio del giudizio a ottobre.