Tenta un furto in albergo ma un vicino lo scopre: fermato

Gli agenti della polizia locale di Jesolo hanno sventato ieri sera un furto ai danni di un albergo del lido. L'intervento è avvenuto intorno alle 21, in seguito alla telefonata del gestore della struttura situata nei pressi di piazza Mazzini il quale, a sua volta, era stato avvisato da un vicino.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

L'imprenditore ha segnalato la presenza di un uomo che stava tentando di forzare le porte e le finestre dell'edificio. Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato una persona vestita di scuro e con cappuccio calato sulla testa arrampicata su un montante metallico adiacente al muro perimetrale dell'albero. All'ordine di fermarsi l'uomo, un 40enne della zona, è sceso dalla struttura e ha cercato di fuggire, ma è stato raggiunto dagli operatori, dai quali ha tentato di divincolarsi stringendo in mano una barra metallica. È stato ammanettato e portato in comando, dove è stato denunciato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.