Ruba al supermercato e aggredisce la sicurezza, giovane in manette

Prende della merce dagli scaffali e cerca di uscire senza pagare, aggredendo il personale addetto alla sicurezza del punto vendita. È successo martedì pomeriggio all'Interspar di via Torino a Mestre. Il ladro, un giovane italiano con precedenti specifici, è stato arrestato dalla polizia.

Ricevuta la segnalazione del tentativo di furto, gli agenti sono intervenuti sul posto, e in breve tempo hanno individuato e intercettato il responsabile, trovandolo in possesso di generi alimentari per un valore di poco più di 20 euro. Appurato che il ragazzo aveva usato violenza nei confronti della security per guadagnarsi la fuga, i poliziotti lo hanno arrestato e portato in questura, dove lo hanno trattenuto fino alla celebrazione del processo per direttissima.

L'indomani, il giudice ne ha convalidato l'arresto, imponendo all'uomo l'obbligo di dimora in altro Comune e la presentazione agli uffici della polizia giudiziaria. Parallelamente, il questore di Venezia ha disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio, che gli imporrà di non fare ritorno a Venezia per i prossimi tre anni.